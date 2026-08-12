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AfroBasket féminin U18 : le Sénégal domine le Bénin (66-39) en match de classement



AfroBasket féminin U18 : le Sénégal domine le Bénin (66-39) en match de classement
L’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Sénégal s’est imposée face au Bénin sur le score de 66 à 39, ce mercredi 13 août 2026, en match de classement de l’Afrobasket de la même catégorie disputée à Treichville, en Côte d’Ivoire.

Battues à trois reprises lors de la phase de poules, les Sénégalaises ont toutefois su réagir pour décrocher un succès final. Cette victoire vient récompenser l’engagement et la persévérance des joueuses tout au long de la compétition.
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Moussa Ndongo

Mercredi 12 Août 2026 - 19:33


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