Éclipse solaire : le ministère de la Santé met en garde contre les risques oculaires

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique appelle les populations à la plus grande vigilance à l’occasion de l’éclipse solaire, exhortant chacun à « protéger ses yeux et à veiller particulièrement sur les enfants ». il rappelle que « regarder directement le Soleil, même brièvement, expose à des lésions rétiniennes indolores mais potentiellement irréversibles ».



Pour observer le phénomène en toute sécurité, les autorités sanitaires rappellent qu'il faut « obligatoirement utiliser des lunettes spécialisées et homologuées ». « Les lunettes de soleil ordinaires, ainsi que les méthodes de fortune (radiographies, verres teintés ou filtres artisanaux) et les appareils optiques sans filtre adapté sont formellement déconseillées ». Sans matériel adéquat, l'abstention reste la solution la plus sûre.



Le ministère invite également à suivre l'apparition de symptômes post-exposition — tels qu'une vision floue, une tache sombre au centre du champ visuel ou une sensibilité accrue à la lumière — et recommande de consulter rapidement un professionnel de la santé oculaire en cas de doute.