Sénégal : le Conseil des ministres reprend ce mercredi après plus d’un mois d’interruption

Au Sénégal, le Conseil des ministres reprend, ce mercredi 02 septembre, après plus d’un mois d’interruption, selon les informations relayées par Les Echos. Si les raisons de cette interruption n’ont pas été communiquées, la dernière rencontre datait du 29 juillet. Depuis lors, le président Diomaye Faye avait effectué un «voyage privé» en dehors des frontières sénégalaises, alimentant même les rumeurs sur des vacances gouvernementales.
Le Conseil des ministres de ce mercredi intervient aussi dans un contexte où hier, mardi 1er septembre, le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont conclu un accord technique de trois (03) ans pour le déblocage de 1243 milliards FCFA.
Le Conseil des ministres de ce mercredi intervient aussi dans un contexte où hier, mardi 1er septembre, le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont conclu un accord technique de trois (03) ans pour le déblocage de 1243 milliards FCFA.
Autres articles
-
🔴DIRECT -1243 milliards du FMI validés... Arrestation de Rox la "Chancelière" Jessica...
-
Cheikh Bara Ndiaye : «Il y a des manœuvres pour installer une délégation spéciale à la ville de Dakar»
-
Système de prépaiement de l’électricité : un Collectif saisit la CRSE contre Woyofal
-
Moody’s a Caa2, la quadruple peine : comment Ousmane SONKO a déstructuré tous les fondements de l’économie sénégalaise, (Par Lansana Gagny Sakho)
-
Accord avec FMI : Tahirou Sarr alerte sur l'endettement du Sénégal et exige une contribution fiscale renforcée des résidents étrangers