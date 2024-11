Accord de pêche : le Sénégal n’a perçu que 6.524.263.770 FCFA entre 2019 – 2024 (ministre)

Le ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf a fait face à la presse ce jeudi pour apporter des éclaircissements portant sur l’accord de pêche entre l’UE et le Sénégal.

Selon le ministre, « au terme de l’accord de pêche avec l’Union Européenne, le Sénégal a perçu un montant total de 9.946.176 euros, soit 6.524.263.770 FCFA ».



Pour ce qui concerne « l’accès aux ressources halieutiques, le Sénégal a reçu la totalité des prévisions, qui s’élevaient à plus de 2 milliards FCFA ». Elle a également indiqué qu’un reliquat de plus de 500 millions FCFA, portant sur l’appui institutionnel, n’est pas encore payé. De même pour les redevances, où le montant prévu était de 4.430.169.588 FCFA, et après les versements, un reliquat de plus de 100 millions FCFA est encore attendu.