Accrochage armé à Djibidione : l’armée sénégalaise en patrouille prise à partie

Un accrochage s’est produit dans la matinée du mercredi 22 mai entre des éléments de l’armée nationale et une bande armée, dans la commune de Djibidione, précisément aux alentours des villages de Karounor et Kalathiaye, situés dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Selon une source sécuritaire contactée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’incident s’est produit alors que les militaires effectuaient une mission de patrouille dans cette zone frontalière souvent marquée par des tensions.



L’origine exacte de l’affrontement ainsi que l’identité des assaillants n’ont pas été précisés. La même source, qui a confirmé l’information sous couvert d’anonymat, s’est abstenue de fournir un quelconque bilan de ces affrontements. Aucun chiffre n’a pour l’heure été communiqué sur d’éventuelles pertes humaines ou matérielles.



La commune de Djibidione, qui jouxte la frontière avec la Guinée-Bissau, est connue pour être un secteur sensible en raison de la présence sporadique de groupes armés. L’armée y mène régulièrement des opérations de sécurisation dans le cadre de la stabilisation de la zone sud du pays.