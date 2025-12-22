Ziguinchor : un second pont annoncé pour 2026, l’État mobilise 25 milliards FCFA

Le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé, ce lundi à Tanaff, le lancement prochain des travaux du second pont de Ziguinchor. Un investissement stratégique pour désenclaver la Casamance et soulager le vieux pont Émile Badiane.



Le chef de l'État a annoncé une dotation budgétaire de 25 milliards de francs CFA pour démarrer les travaux sur fonds propres dès 2026. « Cette option permettra de réduire le coût global de l’ouvrage et d’en accélérer la mise en œuvre », a précisé le président Bassirou Diomaye Faye.



Le futur ouvrage ne sera pas qu'une simple infrastructure, mais un levier de croissance pour la région. Mais aussi, améliorer le trafic urbain dans la capitale du Sud et soutenir les échanges routiers dont dépendent les activités économiques régionales.



Au-delà du pont, le Président Faye a réaffirmé sa volonté de réaliser la Boucle du Fogny. Avec le lancement bientôt de la seconde phase des travaux, pour l’ Axe Bignona–Diouloulou et le tronçon Diouloulou–Kafountine afin de redynamiser le tourisme et le commerce.



Ces annonces, faites lors du lancement du projet de corridor Bissau–Dakar, s'inscrivent selon l’Aps, dans la vision de « transformation systémique » des nouvelles autorités. Avec pour objectif de réduire les disparités régionales par des investissements structurants pour stimuler une croissance inclusive.