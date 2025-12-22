Grand Yoff : trois suspects arrêtés après des tentatives de vol visant des passagers de l’AIBD

La police a déjoué, dans la nuit du 19 décembre 2025, une tentative de vol en réunion visant des passagers en partance pour l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé trois individus poursuivis pour « association de malfaiteurs et tentative de vol en réunion commis la nuit avec violences ».



Selon les informations policières, l’intervention fait suite à « l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence d’un groupe de jeunes délinquants au terminus AIBD de Dakar Dem Dikk (DDD), aux HLM Grand Yoff ». Le groupe ciblait principalement les voyageurs attendant les bus à destination de l’aéroport. Une patrouille a été immédiatement déployée sur les lieux, permettant l’interpellation de trois suspects.



Les enquêteurs ont établi que « le groupe, composé d’une dizaine d’individus, a fait irruption à deux reprises dans l’enceinte du garage pour tenter d’arracher téléphones et bagages aux passagers ». L’une des victimes a confié s’être opposée physiquement aux assaillants afin d’empêcher « le vol du sac à main de son épouse ».



Entendus par les policiers, les mis en cause ont livré « des explications jugées incohérentes ». Ils ont soutenu être de passage pour regagner Grand Yoff, alors que « leurs domiciles respectifs sont situés à Grand Médine, zone opposée au lieu des faits ». Face à ces contradictions, les trois suspects ont été placés en garde à vue.



Les investigations se poursuivent.