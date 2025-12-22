Lutte contre l’orpaillage clandestin : un site démantelé à Kédougou, 16 personnes interpellées

Une nouvelle opération de lutte contre l’orpaillage clandestin a été menée avec succès dans la région de Kédougou. Les éléments du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention numéro 2 (Garsi 2) ont démantelé, le 19 décembre 2025, un site illégal d’exploitation aurifère au village de Gamba Gamba, dans le département de Saraya.L’intervention, conduite entre 11 heures et 15 heures, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurisation des zones minières et de lutte contre l’exploitation illégale de l’or. Elle a permis l’arrestation de seize (16) personnes impliquées dans des activités d’orpaillage clandestin.Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont procédé à d’importantes saisies de matériel utilisé pour l’extraction illégale. Dix (10) groupes électrogènes, dix (10) marteaux-piqueurs, neuf (09) tricycles communément appelés « piki paka », six (06) motos ainsi que sept (07) téléphones portables ont été récupérés sur le site.En outre, quatre (04) machines servant à l’exploitation aurifère ont été détruites sur place afin d’empêcher toute reprise immédiate des activités illicites, selon les informations communiquées par les autorités sécuritaires.Cette opération illustre la volonté des forces de défense et de sécurité de renforcer le contrôle des zones aurifères, souvent exposées à des pratiques illégales aux conséquences économiques, environnementales et sécuritaires importantes. Les personnes interpellées devraient être présentées aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.