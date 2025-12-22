Trafic de drogue : plus de 150 kg de chanvre saisis à Yenne, un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

La Gendarmerie nationale a enregistré un important coup de filet dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, avec la saisie de plus de 150 kilogrammes de chanvre indien à Yenne et le démantèlement d’un réseau de trafiquants à Tivaouane Peulh. Ces opérations s’inscrivent dans « l’exécution du plan de lutte contre le trafic de drogue » mis en œuvre par la Légion de Gendarmerie de Dakar.Selon les informations communiquées par la gendarmerie, les éléments de la Brigade de Yenne ont intercepté, le lundi 22 décembre 2025 vers 4 h 30, deux véhicules suspects lors d’un contrôle routier à hauteur du croisement de Yenne Todd. « L’un des véhicules a réussi à prendre la fuite, tandis que l’autre a foncé sur le dispositif mis en place », précise la gendarmerie. Après une course-poursuite, les occupants ont abandonné le véhicule avant de disparaître. La fouille a permis de découvrir et de saisir « cent cinquante (150) kilogrammes de chanvre indien » dissimulés dans le coffre.Le même jour, une autre opération menée par la Brigade territoriale de la Foire, appuyée par un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a abouti à l’interpellation d’un individu « surpris en flagrant délit de vente » lors d’une patrouille de sécurisation. Il était en possession de « deux cent cinquante-cinq (255) comprimés d’ecstasy ».Dans la continuité de ces actions, la Brigade de proximité de Tivaouane Peulh est intervenue le dimanche 21 décembre 2025, à la suite de l’exploitation d’un renseignement. Cette opération a conduit « au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et à l’interpellation de neuf (09) individus ».La Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à « intensifier les opérations de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites », appelant les populations à collaborer en signalant toute information utile.