Médias : Astou Dione quitte la 2STV après dix ans

Après dix (10) ans passée à la 2STV, la journaliste Astou Dione a annoncé la fin de son parcours au sein de la chaîne privée sénégalaise. Dans un message empreint d’émotion et de reconnaissance, la professionnelle des médias évoque « une étape importante » de sa vie professionnelle qui s’achève.
« Après dix années passées à la 2STV, je viens de terminer une étape importante de ma vie professionnelle », écrit-elle, soulignant le rôle déterminant qu’a joué la chaîne dans sa carrière. Astou Dione affirme y avoir acquis bien plus qu’une expérience professionnelle, estimant que cette maison l’a « formée et surtout forgée ».
Revenant sur son parcours, la journaliste met en avant les valeurs qui ont marqué son passage à la 2STV. « J’y ai appris le métier, la rigueur, l’humilité et le sens des responsabilités », confie-t-elle, traduisant l’importance de cet apprentissage dans sa construction professionnelle.
Astou Dione a tenu à exprimer sa gratitude à l’ensemble des acteurs qui ont jalonné ces dix années. « Merci à la direction, à mes collègues et à vous chers téléspectateurs pour la confiance et la fidélité au fil des années », a-t-elle déclaré, saluant le soutien constant du public et de ses collaborateurs.
Sans dévoiler encore ses projets futurs, la journaliste indique quitter la chaîne « avec respect et reconnaissance », se disant enrichie par cette aventure humaine et professionnelle. Elle conclut son message par une note d’ouverture : « À très bientôt, pour la suite du chemin ».
