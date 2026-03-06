Accusation d’acte contre nature : le colonel Abdourahim Kébé annonce une plainte contre Me Moussa Diop

Le colonel Abdourahim Kébé, membre du parti au pouvoir (Pastef), a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, son intention de porter plainte contre Me Moussa Diop pour « diffamation, injure publique et diffusion de fausses nouvelles ». Cette affaire tire son origine des déclarations de l'avocat, qui a affirmé lors d'une émission sur la 2STV qu'Abdourahim Kébé aurait été condamné en 1999 par le tribunal de Dakar à une peine de 15 mois de prison ferme pour acte contre-nature.
« Je vais porter plainte aujourd’hui même contre Maître Moussa Diop qui vient de déclarer que j’ai été condamné à 15 mois de prison ferme en 1999 par le tribunal de Dakar pour acte contre-nature. Injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles », a écrit M. Kébé, sur sa page Facebook.
