Accusation de corruption: le Ghana répond sèchement à l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a été éliminée des éliminatoires du Mondial 2022 après sa défaite devant le Ghana (0-1) lors de l’ultime journée dans le groupe G. Une élimination que les Sud-Africains n’ont pas digérée. Ils ont fustigé la décision de l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye, qui aurait accordé un pénalty imaginaire aux Black Stars.



La Fédération Sud-africaine de football (SAFA) a déposé une plainte auprès de la FIFA et de la Confédération africaine de Football (CAF) pour contester la défaite. Et l’instance dirigée par Gianni Infantino a reçu la plainte sud-africaine et va examiner le dossier le 23 novembre prochain.



Le Ghana répond

La Fédération ghanéenne de Football (GFA) a décidé de sortir de son silence. Elle soutient que la plainte de l’Afrique du Sud est choquante et fausse. « Il est choquant, irresponsable et carrément irrespectueux de constater que nos collègues de la Fédération sud-africaine de Football (avec laquelle nous entretenons de bonnes relations et un respect sportif mutuel) ont choisi de répandre des faussetés dans les médias plutôt que de présenter le tableau réel des évènements avant, pendant et après le match ».



La GFA se défend et soutient que l’équipe nationale du Ghana est une marque mondialement reconnue. « Les Black Stars sont une marque mondialement reconnue qui se livreraient à aucun acte visant à jeter le discrédit sur le jeu. Nous avons travaillé très dur pour obtenir la victoire contre l’Afrique du Sud. Les Black Stars ont joué et gagné au mérite, sans aucune forme de soutien de la part des officiels », a soutenu la Fédération ghanéenne de football dans un communiqué.



Le Ghana appelle la Fédération Sud-africaine à accepter la défaite de manière « responsable et à montrer du respect pour les performances des Black Stars sur le terrain, car le Ghana a déjà battu l’Afrique du Sud et ce ne sera pas la dernière ».