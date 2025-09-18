Accusations de détournement : l’ASER porte plainte contre Pape Mahawa Diouf

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a annoncé avoir déposé une plainte contre Pape Mahawa Diouf pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. La décision fait suite à des propos tenus par ce dernier lors de l’émission Faram Facce, diffusée le mercredi 17 septembre 2025.





Au cours de son intervention, M. Diouf a affirmé qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER ». Une déclaration qualifiée par l’agence « d’accusation d’une extrême gravité ».





Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’ASER a indiqué avoir saisi la justice par le biais de son conseil juridique, afin que M. Pape Mahawa Diouf puisse présenter devant les juridictions compétentes les preuves de ses déclarations.





L’agence souligne que cette démarche s’inscrit dans un « souci de transparence et de respect de l’État de droit ». Elle rappelle également qu’elle demeure engagée à poursuivre sa mission au service des populations rurales, dans le strict respect des règles de gouvernance, de transparence et de redevabilité.

