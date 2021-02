Accusations de viol: Ousmane Sonko va parler à la télé à 20 heures

C'est le patron de D-Média qui fait l'annonce sur sa page Facebook. Suite aux accusations de viols et menaces de mort portées contre sa personne par une masseuse du nom de Adji Fall, Ousmane Sonko va faire une sortie télévisée ce dimanche à 20 heures sur la SEN TV.



