Accusé d'avoir escroqué son bienfaiteur à hauteur de 10 millions, Demba Diop risque 6 mois de prison

Sur le déroulement des faits, le plaignant explique qu’il avait prêté au prévenu la somme de 10 millions FCA. Hélas pour lui, Demba Diop n’a fait aucun effort pour payer sa dette. Devant la barre du tribunal des flagrants délits où il a comparu, le débiteur a reconnu les faits, tout en expliquant avoir été confronté à un problème imprévu, ce qui explique qu’il n’a pas pu solder sa dette. Faisant preuve de mauvaise foi, le mauvais payeur soutient avoir donné à un certain Moussa Fall 5 millions qui ne l’a jamais remboursé. Pour le reste, il aurait versé un acompte au plaignant. « Je lui ai prêté 10 millions et depuis, il refuse de me payer. Et pis, il soutient m’avoir remis cinq millions. Ce qui est faux », soutient la partie civile. Prié par les juges de s’expliquer, Demba Diop déclare : « J’ai pris son argent, mais je comptais le lui restituer dès que possible. J’avais un projet avec un Blanc qui devait m’envoyer des conteneurs. Malheureusement, après réception, j’ai trouvé les bagages en mauvais état. De ce fait, je n’ai pas pu vendre la marchandise pour lui payer ».



Selon l’avocat de la partie civile, les faits sont incontestables et le prévenu serait coutumier des faits. Il a donc demandé la somme de 10.500.000 frs à titre de dommages et intérêts. Quant au substitut du procureur, il estime lui aussi que le mis en cause est une personne de mauvaise foi car il avait reconnu la dette de 10 millions et n’avait pas dit qu’il avait donné une avance. « Je vous demanderai de le condamner à 6 mois ferme et à payer la somme de 10 millions », martèle le maître des poursuites. Quant à la défense, elle a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 11 mars. En attendant, le prévenu va continuer à croupir en prison priant qu’un miracle se produise.



Le Témoin