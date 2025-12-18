Djilor en deuil : le Djaraf Diatta Sarr retrouvé mort après un mois de recherches

Le dénouement est tragique pour les populations de Djilor Djonick. Porté disparu depuis la mi-novembre, le Djaraf Diatta Sarr, figure tutélaire de la communauté et gardien de l'histoire du Saloum, a été retrouvé sans vie hier, mercredi 17 décembre, dans la forêt de Keur Samba Khodia.



D’après « Libération », c’est un habitant de la zone, en quête de roseaux pour une palissade, qui a fait la macabre découverte. À un peu plus de quatre kilomètres de Djilor, dans la brousse.



Alertée par le villageois, la gendarmerie a immédiatement sécurisé la zone de Keur Samba Khodia. Les membres de la famille ont procédé à l'identification formelle. Après autorisation des autorités judiciaires, les ossements du vieil homme ont été transportés vers son village pour y recevoir les honneurs dus à son rang.



Pour rappel, le Djaraf a été perdu de vue dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024. Pendant plus de trente jours, une mobilisation exceptionnelle a été déployée pour le retrouver. Les populations ont passé au peigne fin toutes les localités environnantes. Même les radios communautaires ont relayé l'avis de disparition en boucle, mais en vain.