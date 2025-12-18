Surpopulation carcérale : 1 390 nouvelles places créées dans les prisons entre 2024 et 2025

L’administration pénitentiaire poursuit ses efforts pour faire face à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention. Entre 2024 et 2025, 1 390 places supplémentaires ont été créées dans les centres de détention du pays grâce aux travaux d’extension financés par le budget de l’État, a annoncé le directeur général de l’administration pénitentiaire, l’inspecteur Aliou Ciss.« Avec le budget alloué par l’État, l’administration pénitentiaire s’emploie à réaliser des travaux d’extension afin d’augmenter les capacités d’accueil, de réduire la surpopulation carcérale et d’améliorer les conditions des détenus », a-t-il déclaré. Il s’exprimait à l’occasion d’un atelier de renforcement des capacités du personnel pénitentiaire sur la protection et la promotion des droits des détenus en milieu carcéral, organisé mercredi à Saly-Portudal en partenariat avec Amnesty International.Selon Aliou Ciss, ces efforts s’inscrivent dans un vaste programme de modernisation des infrastructures judiciaires, qui prévoit la construction de neuf nouveaux établissements pénitentiaires à travers le pays. Deux projets sont déjà en cours, dont le futur établissement du camp de Sébikotane, situé au pôle urbain de Diamniadio, d’une capacité de 2 500 places. La Maison d’arrêt et de correction de Fatick figure également parmi les chantiers programmés, avec une capacité annoncée de 500 places.Au-delà des infrastructures, le directeur général a mis en avant des mesures visant à améliorer les conditions de détention et la préparation à la réinsertion sociale, rapporte Aps. M. Cissé a également salué le relèvement de l’indemnité journalière d’entretien des détenus, passée de 1 152 FCFA entre 2022 et 2024 à 1 300 FCFA en 2025. À cela s’ajoute le recrutement de cuisinières professionnelles dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, une initiative destinée à améliorer la qualité de l’alimentation servie aux détenus.