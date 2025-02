Accusé d'organisation clandestine de voyage au Qatar : le MTERI dément et apporte des précisions

Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions (MTERI) a réagi aux accusations portées par le chroniqueur Adama Fall. Dans un communiqué repris par PressAfrik, le ministère a vigoureusement démenti les allégations de l’organisation clandestine de voyages en direction du Qatar et de la réception de sommes d'argent indues, qui auraient supposément atteint la somme de 1.500.000 FCFA par candidat.



Les accusations émises par Adama Fall ont été relayées à travers un extrait vidéo largement diffusé sur les réseaux sociaux. Où il évoquait une possible organisation de voyages illégaux vers le Qatar. Selon lui, des montants considérables étaient perçus de manière indue pour ces voyages. Des propos graves qui ont, sans surprise, suscité une forte réaction du côté du ministère mis en cause.



Dans son communiqué, le ministère a tenu à préciser que "ces propos n'engagent que son auteur et relèvent d'une diffusion de fausses nouvelles". Le MTERI a exprimé sa volonté de se réserver le droit de saisir les autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures appropriées face à cette situation. En définitive, le ministère n’a pas manqué de souligner son engagement à défendre son intégrité face à ce qu’il qualifie de "désinformation".



Dans les dernières nouvelles, Adama Fall, l’auteur de la vidéo incriminée, devait faire face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles (DIC) à partir de 16 heures ce même jour.