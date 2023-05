Accusé de détournements par Aquatech, le ministre Mor Ngom dément et se lave à grande eau

Mor Ngom, ministre conseiller et maire de la commune de Ndagalma (centre-ouest) est visé par une plainte du fermier Aquatech pour détournement présumé de deniers publics et d'association de malfaiteurs. Il se lave à grande eau, à travers son chef de cabinet et nie toute implication dans la gestion du forage de la commune.



Bilal Fall, chef de cabinet du ministre Mor Ngom, apporte un démenti suite à l’information selon laquelle le maire de la commune de Ndagalma serait impliqué à des malversations financières relatives à la gestion du forage de la commune.



« Je réaffirme, le ministre et maire n’est mêlé ni de près ni de loin à la gestion financière du forage. Au contraire, Mor Ngom, maire de la commune de Ndagalma, a toujours aidé sa population pour qu’elle ait une eau en qualité et en quantité », a réagi Bilal Fall dans un entretien accordé à RFM.



Qui ajoute : « Lorsque le forage est tombé en panne pour un problème de pompe, c’est le ministre Mor Ngom, qui a demandé à l’Etat de nous donner une nouvelle pompe. Lorsque des quartiers périphériques, un peu loin de la commune, ont eu des problèmes d’eau pendant des jours, c’est encore Mor Ngom qui a décidé la construction d’un château d’eau pour que les quartiers environnants puissent avoir accès à l’eau potable en qualité et en quantité ».



C’est pour cette raison, poursuit-il, qu’il n’a « géré ni manipulé aucun centime sur le montant dont parle la société Aquatech ».