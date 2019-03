Accusé de viol et détournement de mineure : le « dieuwrigne » de 32 ans demande la main de la fillette de 11 ans

S. Sall a été remis entre les mains du Procureur de Louga. Le « Dieuwrigne » de 32 ans est accusé d’avoir abusé d'une fillette de 11 ans dont il a demandé la main.



«Quand elle m’a dit qu’elle était prête à se marier avec moi, j’ai vendu ma voiture pour l’épouser. Voila ce qui s’est passé. Je ne l’ai jamais violée. Je savais que mon mariage avec elle risquait d’être compliqué, car j’ai eu des antécédents avec son père », telle est la ligne de défense de S. fall, mécanicien de 32 ans et « dieuwrigne » de Dahira accusé d’avoir violé N. M. Niang, âgée de 11 ans. Toujours devant les hommes du commissaire Babacar Badji, S. Fall a déclaré qu’il y a eu de cela 6 mois, la fille l’a invité chez elle pour lui dire que son cœur battait la chamade pour lui.



Mais ce qui est hallucinant dans cette affaire qui remonte à 2015 dans la région de Louga, relatée par le quotidien Enquête, est que la fille dit avoir été violée par son cousin à l’âge de 5 ans, et non pas par le « Dieuwrigne » que son père accuse.



Entendu à nouveau, le père a soutenu qu’A. Niang est en voyage qu’il serait impossible qu’il ait pu entretenir des relations sexuelles avec sa fille, vu son âge à l’époque. Il persiste et signe que sa fille à commencé à changer en fréquentant son « Dieuwrigne ». Il a ajouté que le bourreau de sa fille l’a même menacé si jamais il ne lui donnait pas sa fille en mariage. »



Marié et père de 4 ans, S. Fall a été déféré au parquet, avant-hier pour les délits de détournements de mineurs et viol.