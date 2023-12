Accusés d'avoir acheté le fichier électoral et les codes d'accès à 500.000 F Cfa, Mimi et Mame Boye Diao démentent, le suspect en fuite

C'est L'Observateur qui vend la mèche. Selon le journal, le commissariat de Yeumbeul Comico ( département de Keur Massar) gère dans la plus grande discrétion l'affaire de vente présumée du fichier électoral et les codes d'accès. L'accusation est portée sur la candidate de la coalition Mimi 2024 et sur le candidat de la coalition Diao 2024. Le suspect du nom de Amadou Diallo, un agent de l'administration, aurait vendu à Mimi et à Mame Boye Diao le fichier électoral et les codes d'accès à hauteur de 500.000 F Cfa.



L'affaire est partie d'une dénonciation du nommé Amadou Sow ( mandataire du candidat du mouvement Sunu Gaal Ca kanam Mame Ousmane Ndoye) au commissariat de Yeumbeul Comico.



Dans son rapport, il déclare que le nommé Amadou Diallo s'adonnait à la vente du fichier électorale. Le plaignant donne plus de détails en soulignant que le mis en cause a vendu ce fichier aux deux candidats sus nommés à 500.000 F Cfa.



De graves accusations qui ont poussé les enquêteurs, selon le canard, à lui poser des questions pour en savoir plus. C'est ainsi qu'Amadou Sow a soutenu avoir remis, lui-même et pour le compte de Mame Ousmane Ndoye, la somme de 80.000 F Cfa à Amadou Diallo pour disposer du fichier. Mais Diallo n'a pas respecté le marché. N'ayant pas eu satisfaction, il a fait éclater l'affaire, en compagnie de Mamadou Ba qu'il prend à témoin.



Une descente chez le domicile du principal suspect a permis aux limiers de mettre la main sur des actes d'état civil, des copies de cartes nationale d'identité ainsi que des fiches de parrainages du candidat Aminata Touré. Amadou Diallo serait en fuite parce qu'il n'a pas donné signe de vie depuis l'éclatement de cette affaire.



Mimi Touré et Mame Boye Diao réfutent les faites



Informé de ses accusations, "l'un des mis en cause", Mame Boye Diao en rit. Selon le journal, il jure ne pas connaitre Amadou Diallo : "Je n'ai aucun lien avec lui, ni directement ni indirectement".



M. Diao met cette affaire dans le lot des manigances créées pour le distraire ou pour l'éliminer, mais "c'est peine perdue".



Aminata Touré pour sa part, est formelle : "Je ne connais cette personne dont on parle ni d'Adam ni d'Eve. Je n'ai jamais entendu parler de lui", a-t-elle balancé avec un brin de mépris à l'accusateur.