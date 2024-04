Achat de 2AS par AIBD : un scandale financier présumé de 12 milliards de francs CFA signalé

La société de manutention 2AS Sa (AIBD Assistance Services), chargée de l'assistance au sol des compagnies aériennes, est au cœur d'une transaction tumultueuse. En effet, elle est actuellement en vente au profit de la société AIDB Assistance, qui gère les infrastructures aéroportuaires. Cette opération vise à transformer 2AS Sa en une filiale autonome de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Le processus de vente, qui concerne une entreprise comptant plus de 700 employés, a suscité des interrogations quant à sa précipitation. AIDB Assistance a signé l'achat de 2AS Sa pour un montant de 12 milliards de FCFA, mais le contrat n'a pas encore été enregistré aux Impôts et Domaines, où une somme de 120 millions de FCFA doit être réglée.



Selon les informations rapportées par le journal Le Témoin dans son édition du lundi 8 avril, les principaux acteurs de cette transaction auraient cherché à sécuriser l'acquisition de la société en attendant la formation du nouveau gouvernement. Ils étaient convaincus qu'Amadou Ba, candidat de l'APR serait le futur chef de l'État. L'objectif était ensuite de relancer l'affaire pour rechercher un autre partenaire.



Des détails troublants émergent également, avec des allégations de transferts de fonds d'une importance considérable. Un virement de 5 milliards de FCFA aurait été effectué depuis les États-Unis, avec l'assistance d'un tiers, la deuxième femme d'un ministre de l'ancien régime de Macky Sall, via un compte temporaire destiné à être crédité sur le compte de l'AIDB. Un individu aurait même voyagé jusqu'à Dubaï pour récupérer cet argent, mais aurait rencontré des obstacles lors de sa tentative, rapporte le journal.