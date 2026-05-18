Tambacounda: 21 personnes déférées pour actes contre nature présumés

Vingt et une personnes, arrêtées par les éléments de la section de recherches et de la brigade territoriale de Tambacounda, ont été déférées ce lundi matin devant le procureur de la République, Aliou Dia. Le groupe est poursuivi pour des faits présumés d'actes contre nature.







L'interpellation initiale a été menée par la gendarmerie dans une auberge située au quartier Liberté, suite à l'exploitation d'informations concernant un réseau local. Les investigations qui ont suivi ont permis aux forces de l'ordre d'identifier et d'arrêter les autres membres présumés de ce groupe dans différents quartiers de la capitale orientale.







Sur instruction du parquet, l'ensemble des personnes interpellées a été soumis à des examens médicaux au centre hospitalier régional de Tambacounda avant leur présentation devant l'autorité judiciaire.

