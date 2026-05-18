Tabaski: jusqu'à 2 millions FCFA d'amende pour dépôt de cadavres sur la voie publique, avertit la brigade d'hygiène de Dakar

La brigade régionale de l'hygiène de Dakar a lancé, ce lundi 18 mai 2026, ses activités d'accompagnement des lieux de vente de moutons à quelques jours de la Tabaski. Le capitaine Idrissa Ndiaye a insisté sur trois points : l'aménagement des lieux en mettant l'accent sur “l'entretien des toilettes”, ensuite sur la “vente des denrées alimentaires pour la protection des aliments”, et enfin sur la “gestion des cadavres d'animaux”.



A ce sujet, il a rappelé le Code de l'hygiène à travers l'article L20 qui la qualifie de délit réprimé par l'article L77 avec des amendes allant de 200.000 à 2.000.000 FCFA et même des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans de prison ferme : “Si ces cadavres sont déposés sur la voie publique, jetés dans les lacs ou en mers et dans les canaux d'eaux pluviales”.



La brigade d’hygiène de Dakar informe que le processus d'accompagnement se poursuivra juste après la Tabaski, et que des patrouilles nocturnes sont instaurées pour mettre hors d'état de nuire les personnes tentant de dépecer les cadavres d'animaux pour les remettre dans les circuits alimentaires.