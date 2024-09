Actes de tortures, arrestation illégale, … : Pape Abdoulaye Touré porte plainte contre le général Moussa Fall et des ministres de l’ancien régime

Pape Abdoulaye Touré, a déposé une plainte sur la table du Procureur de la République auprès du Tribunal Hors Classe de Dakar. Selon le document parvenu à la rédaction de Pressafrik, l’objet de la Plainte pour sur des cas de séquestration, enlèvement illégal, violences et voies de fait, injures publiques, actes de tortures et complicité de torture, traitements inhumains, cruels et dégradants, coups et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et menaces de mort.



La plainte concerne, « Monsieur Pape Malick NDOUR, ancien Ministre de la Jeunesse, Monsieur Antoine Félix DIOME, ancien Ministre de l'Intérieur, le Général Moussa FALL, ancien chef de la Gendarmerie nationale, le gendarme surnommé "Chef SOW" et contre toute autre personne liée de près ou de loin (X) » pour les délits susnommés et qui se sont déroulés selon le document, « le vendredi 2 juin 2023, aux environs de 23h00, dans mon quartier de résidence, Liberté 6 Extension ».



« Alors que je me trouvais dans ce quartier, des nervis se réclamant être des éléments de Pape Malick NDOUR, accompagnés de gendarmes en tenue, m'ont sauvagement torturé, agressé, violenté, menacé de mort, proféré des injures envers mes ascendants, et ont tenté de m'assassiner en pointant une arme à feu sur ma tempe », lit-on sur la plainte.



« À la suite de cette agression cruelle, inhumaine et barbare », poursuit le document, « j'ai subi deux fractures : l'une à la main gauche et l'autre au pied droit, ainsi qu'une blessure à la tête nécessitant un bandage complet, en plus de nombreuses autres lésions sur l'ensemble de mon corps. Par ailleurs, cet événement m'a causé un traumatisme psychologique, nécessitant une consultation psychiatrique au centre de Thiaroye. En appui de cette plainte, je joins des photos de mes fractures, ainsi que des images et vidéos documentant la torture que j'ai subi, accompagnées de certificats médicaux attestant de mes soins ».



Ainsi, Pape Abdoulaye Touré invite « le Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête sur les faits graves exposés dans cette plainte et de poursuivre les responsables de ces actes criminels, pour les infractions mentionnées ».