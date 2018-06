Adam Nawalka après la défaite contre le Sénégal : "nous avons manqué d'agressivité face aux..."

La cause du mauvais résultat

«Nous avions différentes hypothèses parce que nous connaissons bien le Sénégal. Nous avions des stratégies. C’est une chose de tracer des plans, mais le plus difficile c’est de les appliquer. Lorsqu’il s’agit de la possession du point de vue statistique nous nous en sortons mieux. Sauf que le plus important reste le résultat final. Il y a eu beaucoup d’éléments qui n’étaient pas satisfaisants pour nous. Les ailiers ont bien travaillé, au centre nous n’avons pas bien utilisé nos leaders. Nous manquions de coordination et de dynamisme. La première mi-temps était pire que la deuxième. A la fin, nous avons commencé à mieux jouer, mais cela ne suffisait pas pour égaliser. Nous avions beaucoup d’informations sur l’équipe du Sénégal, nous savions que l’atout principal de cette équipe c’est de contre attaquer très rapidement. C’est un avantage. C’est nous qui n’avons pas été à la hauteur. Le Sénégal a fait beaucoup de contre attaque, là où nous n’étions pas suffisamment agressif »



Concernant l’option de mettre une forte attaque

«C’était notre stratégie. Nous voulions utiliser le potentiel de notre équipe. Nous avions décidé d’avoir un football plus offensif avec deux avant-centres. Maintenant ce système n’est pas la raison principale de notre défaite. Ce qui nous a manqué ce soir c’est de la qualité en première mi-temps. Il y a eu beaucoup d’errements, des manques de précision et nous n’avons pas joué un football très fluide. Si on veut avoir une bonne possession et marque des buts il faut le faire au bon niveau. Aujourd’hui ça n’a pas été le cas pour nous »



Prochain match contre la Colombie

« Nous avons encaissé deux buts suite à des erreurs de notre part. nous devons tirer les conséquences de ce qui nous est arrivé. Nous allons nous préparer pour le match suivant. Nous avons beaucoup de forces. Nous allons affronter la Colombie avec beaucoup d’énergies. Nous allons récupérer et nous revigorer après ce match. Nous aurons une autre attitude face à la Colombie »