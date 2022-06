Adama Bictogo aux parlementaires sénégalais : « notre engagement doit être la recherche permanente de la cohésion sociale et du développement de nos pays"

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage à son homologue et aux députés sénégalais. Adama Bictogo soutient que le but ultime de l'engagement politique doit être la recherche de la cohésion sociale et du développement.

"Je voudrais vous rendre hommage pour l'exemple et le modèle que vous incarnez pour l'ensemble de la classe politique du continent, la marque de rigueur et d'efficacité que vous avez imprimé à cette institution que vous dirigez en main de maître depuis dix ans est reconnu de tous. Et je voudrais vous témoigner toute mon admiration et celle de notre institution parlementaire", a déclaré, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Le parlementaire a également salué la qualité du travail des parlementaires sénégalais. "Cher collègues, permettez-moi à cette occasion de clôture de votre session parlementaire d'adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'ensemble des députés du parlement de la République du Sénégal pour votre engagement au service de la vitalité de la démocratie et surtout pour la qualité du travail accompli au bénéfice du bonheur des populations sénégalaises".

A l’occasion de cette cérémonie solennelle, le PDG du groupe ivoirien Snedai a lancé un appel à l’Afrique et au Sénégal pour que le "dialogue, l’amour, la fraternité puisse triompher et prendre le dessus sur la violence, l’intolérance et les guerres qui sèment la désolation".

Cet espoir, dit-il, doit partir d’un "socle tissé par nos deux peuples. Le peuple de Côte d’Ivoire et le peuple de la Teranga Cher digne fils de la Teranga, les enjeux du moment ne doivent pas l’emporter sur l’essence du peuple du Sénégal. Un peuple riche de par sa diversité culturelle, ethnique, politique et religieuse. Le seul intérêt, le seul combat qui vaille d’être mené c’est la recherche permanente du bien-être des populations de la Teranga".

Adama Bigtogo se réjouit de "l’effectivité et de l’efficacité de cette diplomatie parlementaire celle des peuples grâce à l’intégration réussie de nos nations".

"En effet, les grandes problématiques auxquelles nos Etats font face et qui ont pour nom le défis démographique et sécuritaire, le changement climatique, la pandémie de la covid-19, la fracture numérique et maintenant les effets collatéraux de la crise russo-ukrainienne. Nous serons efficacement adressés si nous faisons preuve de synergie et de solidarité parlementaire", a-t-il indiqué.

Selon lui, le but ultime de "notre engagement politique doit être la recherche permanente de la cohésion sociale et du développement de nos pays en parfaite et une intelligence d'action avec l’exécutif et les autres institutions de la République".