Adama Gaye croupit au milieu des rats et des cafards et l'Etat exige des excuses pour sa libération (Avocat)

Détenu pour « offense au chef de l’Etat » et « atteinte à la Sureté de l’Etat » depuis le 29 juillet, le journaliste Adama Gaye a entamé une grève de la faim lundi 9 septembre 2019 pour protester contre les conditions de sa détention à la prison de Rebeuss, a-t-on appris de son avocat. Ce dernier Me Khoureyssi Ba confie à «L’Observateur» sa crainte sur la santé de son client.



Selon la robe noire, le journaliste Adama Gaye croupit au milieu des rats et des cafards à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.



Ses deux demandes de liberté provisoire rejetées, si Adama Gaye veut sortir de prison, il n'a qu'à présenter ses excuses. Telle est l'exigence des autorités pour libérer le journaliste, a révélé son avocat, Me Cheikh Khoureïchi Bâ, dans le quotidien "Les Échos". Mais, Adama Gaye n'est pas du tout disposé à satisfaire cette requête, précise la même source.