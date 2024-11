Adama Gaye placé en garde à vue : Alioune Tine exige sa libération immédiate

Alioune Tine, fondateur du Think Tank AfricaJom Center, s’est exprimé sur l’arrestation du journaliste Adama Gaye, placé en garde à vue hier vendredi pour diffusion de fausses nouvelles. Sur son compte X, le défenseur des droits humains a exigé sa libération immédiate.



« Adama Gaye est un journaliste d'élite, un intellectuel qui sait ce qu'il dit et pèse bien ses mots. On ne peut pas l'arrêter sur un avis qu'il a donné sur la mort "suspecte" du ministre des Finances, contestant la thèse du suicide qu'il trouve trop courte », a écrit Alioune Tine.



Il a également salué la fermeté des convictions d’Adama Gaye : « Il faut libérer immédiatement et sans condition Adama Gaye. C'est une polémiste sans concession sur ses principes. Mais lui reconnaître le courage de ses opinions ».