La Côte d'Ivoire premier pays de l'Afrique Subsaharienne à lever un "Samuraï Bond"

Dans une dynamique de diversification des sources de financement du pays et d'élargissement de sa base d'investisseurs, la Côte d'Ivoire a levé avec succès un Samouraï Bond sur le marché obligataire japonais. Le bond labélisé "ESG" s'élève à «50 milliards de yens japonais, avec un coupon de 2,3% et une maturité de 10 ans, garantie par la Japan Bank for International Coopération (JBIC) et porte le label "Sustainability Bond" ».



Après avoir successivement établi un « track record » sur les marchés de capitaux en dollars, en euros, et ouvert le marché des « eurobonds » libellés en francs CFA, la Côte d'Ivoire accède ainsi au marché obligataire en yen, troisième plus important marché des capitaux au monde.



En accédant pour la toute première fois au marché obligataire japonais à travers l’émission de ce « Samouraï Bond » labélisée ESG, la République de Côte d'Ivoire devient ainsi le premier État d'Afrique subsaharienne à réaliser une telle opération.



Selon un communiqué officiel du ministère des Finances et du budget, de la Cote d’Ivoire, l'instrument, coté à la bourse de Tokyo, a été souscrit par des investisseurs institutionnels japonais de premier plan rencontrés lors d'un roadshow mené par les autorités ivoiriennes au Japon en avril 2025 ».



Cette opération, clôturée ce jour avec succès dans un contexte de volatilité sur les marchés financiers internationaux, traduit d’après le document la « confiance manifeste des investisseurs japonais dans la qualité de la signature de la Côte d'Ivoire ».