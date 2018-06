Adama Mbengue : "c’est un rêve qui se réalise. Je pense très fort à Saliou, on va se battre pour lui"

Appelé pour remplacer l’arrière gauche Saliou Ciss forfait à cause d’une blessure, Adama Mbengue a placé ses premiers mots. Selon Mbengue c’est un rêve qui se réalise: « Je suis très content d’être ici, c’est un rêve qui se réalise. Je pense très fort à Saliou, on va se battre pour lui ».



Le joueur caenais d’ajouter « C’est un rêve. Il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes, comme l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil et la France qui sont les favoris. Dans ce type de compétition, on représente non seulement le Sénégal, mais aussi l’Afrique.»



Cependant, il ne doute de la qualification du Sénégal en second tour « On a toutes nos chances, j’en suis sûr. On a un groupe abordable et je pense qu’on a notre place parmi les deux premiers. J’ai confiance en l’équipe et je suis convaincu qu’on donnera tout pour faire du mieux possible. »