Adhésion à l'Alliance pour la transparence des élections (ATEL) : Amadou Ba dit oui, Déthié Fall et le PDS pas encore certains

Ce sont pratiquement une centaines de partis et formations politiques qui ont porté ce jeudi 19 sur les fonts baptismaux l'Alliance pour la transparence des élections (ATEL). Cette nouvelle entité rassemble en grande partie toutes les mastodontes du landerneau politique sénégalais.



Brillant par son absence à l'évènement de ce jeudi, Amadou Ba l'ancien Premier ministre, candidat malheureux lors de la présidentielle de 2024 et nouveau parton de la "Nouvelle Responsabilité" fait partie de cette nouvelle plateforme. Puisqu'il adhère et est signataire de la Résolution. Interrogé par nos soins pour sur une adhésion d'Amadou Ba, Déthié Fall et même du PDS, Thierno Bocoum de déclarer : " Amadou Ba oui. Pour le reste je ne suis pas sûr".



Par cette réponse, le leader d'AGIR informe de la non adhésion du PDS et de Déthié Fall à cette plateforme, du moins pour le moment.