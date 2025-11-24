Adhésion à la cohésion Diomaye Président : Serigne Guèye Diop réagit

En réaction aux informations relayées ces derniers jours concernant sa position politique et ses relations avec la présidence de la République et la Primature, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a tenu à clarifier sa posture. Depuis l’Arabie Saoudite, où il séjourne, le ministre a diffusé une déclaration afin de mettre fin aux spéculations et de réaffirmer son attachement à la cohésion gouvernementale.« Je prends note de l’information qui circule. En tant que ministre et en tant que frère, ma priorité est de contribuer à maintenir une collaboration harmonieuse entre le Président de la République et le Premier ministre, afin qu’ils puissent mener leurs missions conjointes dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle.Serigne Guèye Diop souligne que son engagement demeure dirigé vers «l’unité, la cohésion et l’intérêt supérieur de la Nation », rappelant que « le fonctionnement harmonieux du duo exécutif constitue un impératif pour la conduite efficace des politiques publiques. »