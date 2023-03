Adji Sarr craque : « Je suis fatiguée, crevée, je n’en peux plus… »

L’accusatrice de l’opposant Ousmane Sonko est sortie de son silence. Dans une interview accordée au journal L’Observateur, Adji Sarr a évoqué son état psychologique et son souhait de voir l’Etat prendre ses responsabilités pour la tenue de son procès.



« Je vais très bien. Je suis tranquille dans mon coin. Je suis tous les jours l’actualité du pays, je vois que Ousmane Sonko a un autre procès contre le ministre Mame Mbaye Niang. Mais là n’est pas le sujet. Pour moi, l’Etat du Sénégal doit prendre ses responsabilités sur le dossier de viol qui m’oppose à lui », a déclaré l’ex-masseuse.



Evoquant son état psychologique, elle dit être fatiguée. « Sincèrement, je vais dire que moralement et mentalement, je suis fatiguée. Je suis crevée même. Je n’en peux plus de vivre cette situation ».



Celle qui accuse de « viol et de menaces de mort » le principal opposant à Macky Sall dit ne bénéficier d’aucune prise en charge médicale. Son souhait, dit-elle, c’est de voir l’affaire être jugée une bonne fois. « Si la justice a décidé de classer l’affaire sans suite, qu’on me le dise. Parce que ces gens qui refusent de prendre leur responsabilités ont tout simplement peur de Sonko ».



Par ailleurs, elle a rassuré qu’elle n’a aucun problème de santé mentale.