Administration : l’intersyndicale des travailleurs décrète une grève générale de 48 heures à partir du 4 décembre



L’Intersyndicale des travailleurs de l’Administration, composée du SYNTTAS, SYTRAPAS, SNTE, SATES, SDT-3S et SYNCAS, porte à la connaissance de l’ensemble des autorités administratives et des travailleurs qu’elle décrète une grève générale de quarante-huit (48) heures, renouvelable, à compter du jeudi 4 décembre 2025 à 08 h 00, selon une note rendue publique.

L’Intersyndicale invite l’ensemble de ses militants à observer strictement le mot d’ordre.
Moussa Ndongo

Mercredi 3 Décembre 2025 - 19:46


