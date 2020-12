AdresseÀLaNation2020 - Macky parle enfin des victimes de l’immigration clandestine

L’année 2020 a été marquée au Sénégal par des centaines de jeunes morts dans la mer en essayant de rejoindre l’Espagne. Une tragédie nationale qui méritait que le chef de l’Etat, dont le mutisme a été dénoncé et déploré sur les Réseaux sociaux, débute son discours en présentant ses condoléances aux multiples familles éplorées et en promettant une traque des passeurs.



« Ce soir, mes pensées vont également aux compatriotes qui ont péri sur les routes de la migration irrégulière. Je veux dire mes condoléances et ma compassion aux familles. L’Etat continuera de combattre fermement ces réseaux mafieux qui s’enrichissent en faisant miroiter aux candidats en aventure les promesses d’un El dorado illusoire », s’est désolé le Président Macky Sall avant de continuer son adresse à la Nation.