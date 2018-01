Adversaire des "lions" dans le groupe H: Ce qu’il faut savoir sur la Pologne

La Pologne, est une équipe coachée par Adam Nawalka, sélectionneur depuis 2013. Cet ancien international, qui a disputé le Mondial 1978 en tant que joueur, a mené son équipe à son premier quart de finale de l’Euro en 2016 et à sa première Coupe du Monde depuis 2006.

La Pologne est une grande nation de football, plus régulière au Mondial que le Sénégal avec 7 participations. Elle a terminé deux fois à la troisième place : en 1974 et en 1982 durant ces 7 phases finales.

La Pologne a terminé première de son groupe dans la zone Europe pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde. Elle fait partie des favoris du groupe H. Elle a comme star Robert Lewandowski qui a terminé meilleur buteur des qualifications européennes avec 16 buts en dix matchs.



Le capitaine polonais, qui évolue au Bayern Munich, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection pendant ces éliminatoires. En compagnie de la Colombie, du Japon et du Sénégal, la Pologne espère se qualifier pour les huitièmes de finale et ensuite tenter d’atteindre les quarts de finale.

Elle affrontera le Sénégal lors de la première journée. Le match aura lieu le 19 juin à 15h GMT à Moscou au (Stade du Spartak).



Voici le calendrier des matchs du Sénégal :

19 Juin Pologne – Sénégal à 15h GMT à Moscou au (Stade du Spartak)

24 Juin Japon – Sénégal à 20h à lekaterinbourg ( Stade lekaterinbourg Arena )

28 Juin Sénégal – Colombie à 18h à Samara ( Stade Samara Arena)