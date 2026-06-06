Politique : 9 partis et 48 mouvements fusionnent officiellement avec le Pastef

En pleine phase de refonte interne à la veille de son Congrès national, la formation au pouvoir enregistre une vague massive d'adhésions par fusion. Au total, ce sont 9 partis politiques et 48 mouvements citoyens qui se dissolvent officiellement pour devenir des membres à part entière de Pastef, selon des informations rapportées par Malamine Fall (MF Info).





Parmi les ralliements majeurs figurent des formations de premier plan et des figures politiques bien connues du paysage sénégalais, à l'instar d'AND/SAXAL LIGGUEY d'Aïda Mbodji, du Grand Parti de Malick Gakou, ou encore du parti PEM/YRM d'Habib Sy. Des structures menées par des cadres et intellectuels reconnus, comme l'UFP/M de Me Massokhna Kane et le CREDI du Pr Hamidou Dathé, intègrent également les rangs.





Ci joint la liste des partis et mouvements qui ont rejoint le Pastef



* AND/SAXAL LIGGUEY — Aïda Mbobji

* Grand Parti — Malick Gakou

* UFP/M — Massokhna Kane

* Tabax Sénégal — Mamadou Lamine Ndao

* ASS — Dr Djibril Sylla

* CREDI — Pr Hamidou Dathé

* ASSURE — Cheikh T. Mbodj

* M2R — Ousseynou Faye

* PEM/YRM — Habib Sy



Mouvements



* FPA — Sala Dior Mbaye

* CAP 2024 — Moussa Diouf

* FARLU — Lamine Barra Lo

* MDS — Mame Khaly Sarr

* LMC — Ibnou Sow

* USM — Dr Vieux Thiane

* KEP — Andel Kitane

* MPPN — Abdoulaye C. Diao

* DIAMY PASTEF — Aly Sambe

* MAF — Mame D. Fam

* MANA — Amar Thioune

* MPPD — Pape Gueye

* MRP — Lafia Diop

* MSS — Cheikh Tidiane Gaye

* And Jappo — Samba Ndiaye

* AFAD — Mareme Mbacké

* MSP — Lamine Fofana

* MJA — Moustapha Diop

* Résistance — Serigne Fallou Mbacké

* SELAL — Mamadou Dabo

* ATS — Ibrahima Ndiaye

* ACC — Sidy Bouya

* ASNS — Pierre Mboup

* LMC — Ibnou Sow

* UDS/SELAL — Abdourahman Diallo

* ANS/Sénégal — Dr Oumar Diokhane

* MJR — Ben Omar Diop

* Jogleen Jotna — Dr Fatou Gassama

* FIPPU — Misbahe Sylla

* Gokh Bi — Elhadji Mamadou Niang

* RPS/Sénégal — Me Abdy Nar Ndiaye

* MBL — Dr Mouhamadou Lo

* AYP — Mor Ndao

* MURC — Charles Mendy

* MDP — Mouhamadou Bassirou Gueye

* MODEM — Saliou Mbengue

* Pacte Sénégal — Albert Yero Boubane

* MET — Paulette Diédhiou

* CAP — Mouhamadoul Bachir Ba

* PACT — Ousmane Amadou Ndiaye

* SODIS — Khadim Thiam

* YATAL PASTEF — Khadim Mbacké

* NAFA — Pape Mael Diockou

* MASSE — Babacar P. Ndionne

* AND — Djibril Sarr

* MPR/Agir Ensemble — Elhadji Seydou Nourou Kane

* RASE — Adama Gueye

* Un Sénégal pour Tous — Lamine Niang







