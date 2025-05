Sous couvert d’un événement international baptisé « African Star Awards Distinction Maroc », un jeune homme de 26 ans, T. Faye est accusé d’avoir escroqué 23 personnes pour un montant total de plus de 15 millions de FCFA. Il a été déféré au parquet ce lundi pour escroquerie.L’affaire remonte à mars 2024. Le sieur Faye, se présentant comme un professionnel de l’événementiel via son agence « Afro-com », a proposé à des entrepreneurs sénégalais et membres de la diaspora marocaine de participer à une cérémonie de distinction intitulée « African Star Awards Distinction Maroc », prévue le 25 mai 2024.Appâtés par la promesse d’un trophée valorisant leurs activités, les participants ont versé entre 300 000 et 2,5 millions de FCFA chacun, soit un total de 15 866 000 FCFA. Les paiements ont été effectués par Wave, chèques ou en espèces, pour des packs censés couvrir la participation à la foire, le transport et l’hébergement, rapporte Libération.Arrivées au Maroc pour l’événement, les victimes ont reçu, la veille, un simple SMS annonçant l’annulation de la cérémonie. Aucune explication crédible ne leur a été fournie. C’est alors que le doute s’installe. Revenu au Sénégal après une traque menée par les victimes elles-mêmes, T. Faye avait promis de régler le différend. L’un des participants avait même payé son billet de retour pour faciliter la médiation. Mais l’organisateur les a bloqués sur tous les canaux de communication.Face à cette situation, un collectif de 23 victimes, représenté par Safiétou Guèye connue sous le nom de Sophie Guèye sur les réseaux sociaux a saisi la Division des investigations criminelles (DIC). T. Faye qui était rentré à Dakar a été interpellé au domicile de son ami Serigne Saliou Seck. Lors de son audition, il a reconnu être à l’origine du projet via sa société « Afro-com ».Il a tenté de se justifier, évoquant des problèmes d’autorisation administrative au Maroc et une mauvaise gestion financière ayant conduit à l’annulation. Il a affirmé également avoir proposé une cérémonie de remplacement, que les participants auraient refusée.L’enquête a révélé que malgré des engagements verbaux, Tibou Faye n’a jamais remboursé les sommes perçues. L’enquête est en cours.