Affaire 94 milliards : Mamour Diallo brise le silence, se braque et cite le ministère des Finances

Cité dans l’affaire de détournement de 94 milliards du Titre foncier (TF) 1451/R par le leader de Pastef Les Patriotes, le Directeur national des domaines sort de sa réserve. Mamour Diallo apporte sa part de vérité dans les accusations d’ Ousmane Sonko.



Dans un long entretien avec l’Observateur, Mamour Diallo a tenu à préciser : « je suis soumis à une chaîne hiérarchique que je respecte. Au-dessus de moi, il y a un coordonnateur, un directeur général, et deux ministres entourés d’un cabinet, pour ne pas parler des échelons supérieurs».



Donc, souligne-t-il : « S'il y a une once de vérité dans les affabulations de Sonko, alors c'est toute la chaîne de responsabilité du ministère des Finances qui devrait être virée, voire emprisonnée ».



Mamour Diallo d’expliquer pourquoi il a tardé à répondre à Sonko. « Je me suis dit qu’en répliquant, je ne ferais que relancer la polémique et qu’il valait mieux traiter tout cela par le mépris. J’ai préféré faire confiance à l’intelligence des Sénégalais pour qu’ils se rendent compte eux-mêmes de la bêtises des accusations d’Ousmane Sonko».