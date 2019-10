Affaire 94 milliards: Moustapha Diakhaté suggère à Sonko le "viol du secret bancaire"

Si l'on en croit au post de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur sa page Facebook, Ousmane sonko ne peut pas échapper aux poursuites judiciaires dans l'affaire des 94 milliards Fcfa.

Moustapha Diakhaté, qui a énuméré les trois cas de figure qui vont s'abattre sur le leader de Pastef dans les prochains jours. Selon, Ousmane Sonko sera poursuivi, soit par la banque, soit par Mamour Diallo ou par l'Etat du Sénégal



"Si Monsieur Sonko donne le nom de la banque et le numéro du compte où est logé les 46 milliards de francs CFA déjà encaissés, il pourrait être poursuivi pour violation du secret bancaire et recel de documents officiels", a-t-il écrit.



En second lieu, le sieur Diakhaté d'indiquer: "Si Monsieur Ousmane Sonko ne fournit pas les preuves pour étayer ses accusations, il pourrait être poursuivi pour diffamation par l’accusé Mamour Diallo".



Et pour finir, il déclare: "Si Monsieur Ousmane Sonko refuse de communiquer à la justice les preuves irréfutables du détournement de 94 milliards, l’Etat du Sénégal pourrait le poursuivre pour diffusion de fausses nouvelles".



Et de tous ses trois cas de figure, l'ancien Directeur de cabinet du Président Macky Sall semble suggérer au leader de Pastef de "violer le secret bancaire" qui implique un recel de documents administratifs. "Pour un moindre mal, Monsieur Ousmane Sonko a intérêt à choisir le recel de documents officiels et violation de secret bancaire", écrit-il sur le Réseau social.