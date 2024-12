Affaire AEE Power : le ministère des Finances dépose une plainte par l'intermédiaire de l'Agent judiciaire de l'État

L'affaire AEE Power pourrait bientôt prendre une dimension judiciaire. Le ministère des Finances a précisé avoir saisi l'Autorité de régulation des marchés publics (ARCOP) dès qu'il a été informé de la situation. En outre, le département des Finances et du Budget a engagé une plainte officielle, via l'Agent judiciaire de l'État (AJE).



Par ailleurs, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) s'est impliquée dans le dossier. Elle a commandité un audit dont les résultats préliminaires sont actuellement en cours d'examen.



Pour rappel, le projet visait l'électrification de plus de 1 500 villages. En réponse aux exigences du bailleur, la banque espagnole Santander, AEE Power Sénégal avait noué un partenariat avec AEE Power EPC, son homologue espagnol, chargé de piloter le projet conformément aux attentes financières et techniques du prêteur.



Cependant, suite à la dernière alternance politique, le nouveau gouvernement avait entrepris une renégociation du contrat tripartite, écartant complètement la partie sénégalaise. Une décision qui a conduit AEE Power Sénégal à saisir l'ARCOP. Cet organe de régulation avait ordonné la suspension de l'exécution du marché, invoquant des mesures conservatoires.