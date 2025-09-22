Affaire Agropole Nord : deux responsables en garde à vue pour "détournements de deniers publics"

Deux responsables du projet Agropole Nord, Khassim Diouf et Moustapha Sylla, ont été arrêtés et placés en garde à vue depuis vendredi. Leur arrestation fait suite à une enquête menée par le parquet financier et la Section de recherches de Saint-Louis (nord).



Selon « Libération », les deux mis en cause seront déférés au parquet ce lundi pour « détournement de deniers publics et escroquerie sur les deniers publics ».



L'enquête a révélé, entre autres malversations, que tous les véhicules du projet étaient « loués » à des particuliers ou transformés en « clando ».