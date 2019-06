Affaire Aliou Sall: Ahmed Khalifa Niass qualifie le reportage de la BBC de « Fake News »

Ahmed Khalifa Niass, le leader du Front des alliances patriotiques s’est prononcé sur l’affaire Petrotim impliquant Aliou Sall, le petit frère du Président Sall et l’homme d’affaire franco-roumain Frank Timis, avant de qualifier le reportage de la BBC de « Fake News ».



Face à la presse ce mardi, Ahmed Khalifa Niass a aussi fait une révélation surprenante sur l'auteure du reportage paru sur la chaîne britannique BBC. Selon lui, cette dernière n’est pas une journaliste. « Mayeni Jones n’est pas journaliste, c’est une pigiste et elle a vendu son travail au plus offrant », lâche-t-il



« J’ai vu dans le reportage, un passage ou la journaliste affirme que des manifestants ont marché contre Aliou Sall, Ce qui est archivent faux. S'il y a quelqu’un dans la salle qui a assisté à cette manifestation qu’il me le dise ? se demande t-il.



Ce pendant, le leader du Front des alliances patriotiques qui s’est dit indigné des ces accusations de la BBC, a exhorté le Président Sall à porter plainte contre la chaîne Britannique et sa journaliste. Si tel n’est pas cas, il prendra ses engagements pour s’attaquer juridiquement à la journaliste.