Affaire Astou Sokhna : le verdict est tombé !

Le verdict est tombé ce mercredi matin, dans l'affaire Astou Sokhna, une jeune femme enceinte de 9 mois, décédée en couches sur un lit de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Trois (3) des six (6) sages-femmes incriminées, faisant parties de l'équipe de nuit, ont été condamnées à six (6) mois de prison assorti de sursis. Les trois (3) autres mises en cause, faisant parties de l'équipe du matin ont été purement et simplement relaxées.



Placées sous mandat de dépôt depuis le 19 avril passé, les 4 sages-femmes ont ainsi recouvert la liberté.



A rappeler que le procureur du Tribunal de Grande instance de Louga avait requis une peine d’un an de prison dont un mois ferme contre quatre des sages-femmes. Il avait souhaité, en revanche, la relaxe des deux sages-femmes remises en liberté dès le début de l’enquête, lesquelles avaient comparu libres devant la juridiction.



Cette affaire judiciaire est partie du décès en couches d’Astou Sokhna, le 1er avril, à la maternité de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga. Sa famille estime qu’une négligence du personnel de l’établissement public de santé est à l’origine de sa mort.