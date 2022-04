Affaire Astou Sokhna: les six sages-femmes incriminées face au juge ce mercredi, le tribunal quadrillé

Le procès des six sages-femmes de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye incriminées dans le décès de Astou Sokhna s'ouvre ce mercredi 27 avril au tribunal des Flagrants délits de Louga.Les mis en cause sont poursuivis pour "non assistance à une personne en danger" suite à la plainte du mari de la défunte, qui accuse des agents de santé de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de négligence et de non-assistance à son épouse.Finalement le plaignant a décidé de retirer à la veille du procès sa plainte suite à une médiation entremise par la famille omarienne.A noter qu'un important dispositif sécuritaire a été mis place dans les différents coins menant vers le Temple de Thémis. Une délégation forte des blouses blanches est présente en renfort avec l'intersyndicale de santé. Une liste de témoin a été établie pour les entrées et sorties du Tribunal de même que pour les professionnels de l'information.Pour mémoire Astou Sokhna a été admise à la maternité de cet établissement public, le 31 mars dernier. Elle est décédée en couches, dans des conditions terribles, plusieurs heures après son arrivée.Le directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, Amadou Guèye Diouf, a été relevé de ses fonctions par le président de la République après l'éclatement de cette affaire dans les médias et les Réseaux sociaux. S'en est suivi de mouvement d'humeur de l'intersyndicale de la santé qui a décrété des jours de grève et une journée "sans maternité" sur le territoire national.