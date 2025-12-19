Réseau social
Affaire Aziz Dabala : Tarba Mbaye auditionné puis libéré, le chanteur attendu à nouveau à la DIC
Le chanteur Tarba Mbaye a été libéré ce vendredi après son audition par la Division des investigations criminelles (DIC), dans le cadre de l’affaire Aziz Dabala et Wally.

Selon des informations, l’artiste devra toutefois se présenter de nouveau à la DIC le lundi 21 décembre 2025 pour la poursuite de la procédure.
 
Pour rappel, Mouhamadou Mbackiyou Mbaye, plus connu sous le nom de Tarba Mbaye, avait été interpellé dans la nuit du jeudi 18 novembre à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Son arrestation faisait suite à une notification d’interdiction de sortie du territoire, émise par le juge du premier cabinet d’instruction.
 
Moussa Ndongo

Vendredi 19 Décembre 2025 - 20:52


