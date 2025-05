Affaire Azoura FALL : Ansoumana DIONE exprime sa colère au Docteur Souleymane LOUCAR, Directeur de l'Hôpital de Pikine. (Lettre ouverte)

Monsieur le Directeur,



Suite aux informations selon lesquelles vous avez délivré un certificat médical attestant une démence chez Azoura FALL, je viens, en ma qualité de Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), vous faire part de notre indignation et notre regret sur votre attitude par rapport à ce dossier. A ma connaissance, l'Hôpital de Pikine ne dispose pas de service de psychiatrie. Même si vous êtes psychiatre de formation, vous conviendrez avec moi que votre fonction de Directeur de cette structure n'est pas compatible avec cet exercice concernant un citoyen qui se trouvait entre les liens de la détention. Azoura FALL ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, avez-vous dit, n'est-ce pas ?



Pourquoi le juge d'instruction a préféré le laisser rentrer tranquillement chez lui ? Ne devrait-il pas l'orienter vers un service de psychiatrie comme ce fût le cas de ce malade mental qui avait tué, à coups de briques, deux individus à Louga ? Et, c'est vous qui l'avez reçu dans votre service de psychiatrie à l'Hôpital Amadou Sakhir MBAYE, avant qu'il ne soit transféré à l'Hôpital psychiatrique de Thiaroye. Si Azoura FALL avait été reçu dans le passé dans un service pareil, il pouvait obtenir un certificat médical attestant ce problème mental. Et, vous n'ignorez pas également qu'il appartenait au juge d'instruction d'ordonner une expertise médicale et non l'avocat de la défense. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous osé de vous mêler à ce dossier ?



Monsieur le Directeur, Azoura FALL a clairement dit qu'il portait la réplique, à travers ses insultes, à une personne qui s'était attaquée à son leader, Ousmane SONKO. Ce qui signifie alors qu'au moment des faits, il jouissait de toutes ses facultés mentales. Qui ne l'a pas vu après sa sortie de prison, avec son comportement qui ne frise rien de folie ? Certes, je peux me tromper. Mais, vous êtes le seul à avoir remarqué une démence chez Azoura FALL et cela est très regrettable pour le spécialiste que vous êtes. Attention, le Juge n'était pas tenu de considérer votre appréciation et si le droit est dit, vous pourriez regretter votre attitude. Vu l'importance que nous accordons au respect des malades mentaux, vous comprenez notre réaction sur votre action.



Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma haute considération.





Le 20 mai 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)