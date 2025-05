Affaire Azoura Fall : les avocats de l’APR abandonnent les poursuites

Dans l'affaire opposant l’Alliance pour la République (APR) et d'autres parties au militant Assane Gueye, alias Azoura Fall, un nouveau tournant a été pris. Le collectif d’avocats constitué pour représenter les parties civiles, notamment Me Elhadj Amadou Sall, Me Antoine Mbengue et Me Aboubacry Barro, a officiellement annoncé son retrait de la procédure.



Dans un courrier adressé au président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, les avocats informent avoir pris cette décision à la suite de l’audience des flagrants délits du 15 mai 2025, au cours de laquelle la juge a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu. Une décision rendue, selon le courrier, sur la base d’une demande de la défense fondée sur l’état mental d’Assane Gueye.



« La mise en liberté provisoire du prévenu Assane Gueye dit Azoura Fall » aurait été justifiée par « la démence » de ce dernier, soutenue par un rapport médical établi le 12 mai 2025 par le docteur Souleymane Loucar, directeur de l’hôpital de Pikine. Le collectif d’avocats souligne que ce médecin est par ailleurs « militant de PASTEF », un élément qu’ils considèrent comme « susceptible d’influencer la neutralité du diagnostic. »



Dans leur courrier, les parties civiles s’interrogent sur « la posture très certainement de gestion de l’opinion »adoptée par le parquet, qui n’a pas interjeté appel de la mise en liberté. « Cette omission volontaire prouve que son opposition à la liberté provisoire n’était, en réalité, que de la poudre aux yeux », dénoncent-elles.



Estimant que le tribunal « a acté sa folie » sans expertise contradictoire, les parties civiles se réfèrent à l’article 50 du Code pénal, qui stipule qu’« il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». À leurs yeux, cette décision rend toute poursuite inutile.



« Il n’est plus nécessaire de maintenir leur action contre un ‘fou’ », concluent-elles, annonçant ainsi leur retrait définitif de la procédure et demandant au président du tribunal d’en prendre acte.