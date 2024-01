Affaire Babacar Fall: la CAP apporte son soutien au journaliste et demande et interpelle l'Etat

La Coordination des Associations de Presse du Sénégal (CAP) en tant que porte-parole et défenseur des intérêts des journalistes et des professionnels des médias, a haussé le ton dans l’affaire du journaliste de Rfm Babacar Fall. La Coordination réclame une enquête et la protection dudit journaliste.



« Nous parlions hier des menaces de mort, insultes, commentaires déplacés graves, de personnes contre le journaliste Babacar Fall de la Rfm, parce qu’il a juste défendu sa corporation, son métier contre l’opinion de Macky Sall qui pense qu’au Sénégal, on fait tout sauf du journalisme. »



En ces termes, la Coordination demande au journaliste de ne céder à aucune pression.

« La coordination des associations de presse manifeste tout son soutien et sa solidarité à Babacar Fall Directeur de la rédaction de Rfm. Nous lui demandons de ne céder à aucune intimidation », indique le communiqué.



La Cap, rapporte Les Echos, encourage Babacar Fall à porter plainte et demande aux autorités de mettre en place rapidement des mesures de protection en faveur dudit journaliste. « Nous invitons également l’Etat à ouvrir une enquête dans les meilleurs délais afin d’identifier et de traduire devant la justice les acteurs de ces menaces injustifiées », a demandé la Cap.